Филоненко Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1855
Бракосочетание
02.11.1880
Рождение ребёнка
25.09.1881
Дочь: Филоненко Ефросиния Петровна
Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
26.09.1882
Дочь: Колесник Устина Петровна
Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1885
Сын: Филоненко Андрей Петрович
Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1888
Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
30.08.1891
Дочь: Филоненко Марфа Петровна
Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
24.06.1894
Сын: Филоненко Сергей Петрович
Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно