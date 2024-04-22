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Филоненко Петр Васильевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

22.08.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1855

Отец: Филоненко Василий Иванович

Мать: Филоненко Евдокия Николаевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
02.11.1880

Жена: Филоненко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1881

Дочь: Филоненко Ефросиния Петровна

Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1882

Дочь: Колесник Устина Петровна

Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.08.1885

Сын: Филоненко Андрей Петрович

Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.08.1888

Сын: Филоненко Иван Петрович

Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1891

Дочь: Филоненко Марфа Петровна

Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1894

Сын: Филоненко Сергей Петрович

Мать ребёнка: Филоненко Мария Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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