Колесник (Филоненко) Устина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Филоненко) Устина Петровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1882

Отец: Филоненко Петр Васильевич

Мать: Филоненко Мария Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Колесник Иосиф Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1903

Дочь: Варвара Иосифовна

Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Колесник Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1907

Дочь: Колесник Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1909

Сын: Колесник Александр Иосифович

Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Домникия Иосифовна

Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1913

Сын: Колесник Иван Иосифович

Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1917

Дочь: Колесник Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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