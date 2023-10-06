Колесник (Филоненко) Устина Петровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1882
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1903
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1903
Дочь: Варвара Иосифовна
Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Колесник Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1907
Дочь: Колесник Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1909
Сын: Колесник Александр Иосифович
Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Домникия Иосифовна
Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1913
Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1917
Дочь: Колесник Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Колесник Иосиф Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно