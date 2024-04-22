Колесник Иосиф Константинович
Место рождения
Дата рождения02.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1880
Отец: Колесник Константин Ильич
Мать: Колесник Анна Павловна
Бракосочетание
19.01.1903
Жена: Колесник Устина Петровна
Рождение ребёнка
29.11.1903
Дочь: Колесник Варвара Иосифовна
Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Колесник Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна
Рождение ребёнка
16.11.1907
Дочь: Колесник Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна
Рождение ребёнка
09.12.1909
Сын: Колесник Александр Иосифович
Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Колесник Домникия Иосифовна
Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна
Рождение ребёнка
03.08.1913
Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: Колесник Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна
Рождение ребёнка
23.03.1917
Дочь: Колесник Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна
Смерть
Неизвестно