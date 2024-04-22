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Колесник Иосиф Константинович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

02.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1880

Отец: Колесник Константин Ильич

Мать: Колесник Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Колесник Устина Петровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1903

Дочь: Колесник Варвара Иосифовна

Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Колесник Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.11.1907

Дочь: Колесник Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1909

Сын: Колесник Александр Иосифович

Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Колесник Домникия Иосифовна

Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1913

Сын: Колесник Иван Иосифович

Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: Колесник Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1917

Дочь: Колесник Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Колесник Устина Петровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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