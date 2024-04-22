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Колесник Константин Ильич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

1848

Дата смерти

02.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Колесник Илья

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1876

Жена: Колесник Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.03.1877

Дочь: Колесник Мария Константиновна

Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1878

Дочь: Колесник Агрипина Константиновна

Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.04.1880

Сын: Колесник Иосиф Константинович

Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1882

Дочь: Колесник Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.02.1884

Дочь: Беленко Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1885

Дочь: Колесник Анна Константиновна

Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1887

Сын: Колесник Алексей Константинович

Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1888

Сын: Колесник Митрофан Константинович

Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
02.02.1904
Нежин, Чернігівська область
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