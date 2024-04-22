Колесник Константин Ильич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти02.02.1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Колесник Илья
Бракосочетание
18.01.1876
Жена: Колесник Анна Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1877
Дочь: Колесник Мария Константиновна
Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна
Рождение ребёнка
12.06.1878
Дочь: Колесник Агрипина Константиновна
Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1880
Сын: Колесник Иосиф Константинович
Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна
Рождение ребёнка
21.01.1882
Дочь: Колесник Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна
Рождение ребёнка
29.02.1884
Дочь: Беленко Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна
Рождение ребёнка
14.11.1885
Дочь: Колесник Анна Константиновна
Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна
Рождение ребёнка
12.03.1887
Сын: Колесник Алексей Константинович
Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна
Рождение ребёнка
01.06.1888
Сын: Колесник Митрофан Константинович
Мать ребёнка: Колесник Анна Павловна
Смерть
02.02.1904