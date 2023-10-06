Филоненко Андрей Петрович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1907
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Филоненко Параскева Спиридоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1909
Мать ребёнка: Филоненко Параскева Спиридоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1911
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Филоненко Параскева Спиридоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Филоненко Ефросиния Андреевна
Мать ребёнка: Филоненко Параскева Спиридоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Филоненко Николай Андреевич
Мать ребёнка: Филоненко Параскева Спиридоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно