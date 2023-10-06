Филоненко Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилоненко Андрей Петрович

Филоненко Андрей Петрович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1885

Отец: Филоненко Петр Васильевич

Мать: Филоненко Мария Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Филоненко Параскева Спиридоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1907

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Филоненко Параскева Спиридоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1909

Сын: Филоненко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Филоненко Параскева Спиридоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1911

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Филоненко Параскева Спиридоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Филоненко Ефросиния Андреевна

Мать ребёнка: Филоненко Параскева Спиридоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Филоненко Николай Андреевич

Мать ребёнка: Филоненко Параскева Спиридоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close