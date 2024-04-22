Филоненко (Козел) Параскева Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко (Козел) Параскева Спиридоновна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

14.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1884

Отец: Козел Спиридон Игнатьевич

Мать: Козел Стефанида Климентьевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Филоненко Андрей Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1907

Дочь: Филоненко Александра Андреевна

Отец ребёнка: Филоненко Андрей Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1909

Сын: Филоненко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Филоненко Андрей Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1911

Дочь: Филоненко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Филоненко Андрей Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Филоненко Ефросиния Андреевна

Отец ребёнка: Филоненко Андрей Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Филоненко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Филоненко Андрей Петрович

Нежин, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Смерть
Неизвестно
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