Филоненко (Козел) Параскева Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения14.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1884
Бракосочетание
04.02.1907
Рождение ребёнка
02.11.1907
Дочь: Филоненко Александра Андреевна
Отец ребёнка: Филоненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1909
Отец ребёнка: Филоненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1911
Дочь: Филоненко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Филоненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Филоненко Ефросиния Андреевна
Отец ребёнка: Филоненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Филоненко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Филоненко Андрей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Смерть
Неизвестно