Филоненко Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1851
Дочь: Филоненко Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Филоненко Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1852
Дочь: Костюченко Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Филоненко Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1855
Сын: Филоненко Петр Васильевич
Отец ребёнка: Филоненко Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1868
Дочь: Филоненко Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Филоненко Василий Иванович