Филоненко Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1851

Дочь: Филоненко Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Филоненко Василий Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1852

Дочь: Костюченко Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Филоненко Василий Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1855

Сын: Филоненко Петр Васильевич

Отец ребёнка: Филоненко Василий Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1868

Дочь: Филоненко Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Филоненко Василий Иванович

Нежин, Чернігівська область
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