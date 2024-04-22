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Птичкин Акиндин Дмитриевич

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1868

Отец: Птичкин Дмитрий Иванович

Мать: Птичкина Марья Федорова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1895

Дочь: Елизавета Акиндинова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.11.1898

Дочь: Анна Акиндинова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Птичкин Михаил Акиндинов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Акиндинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петрова

Смерть
Неизвестно
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