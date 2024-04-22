Птичкин Акиндин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1868
Отец: Птичкин Дмитрий Иванович
Мать: Птичкина Марья Федорова
Рождение ребёнка
19.09.1895
Дочь: Елизавета Акиндинова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
27.11.1898
Дочь: Анна Акиндинова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
27.07.1902
Мать ребёнка: Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Акиндинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петрова
Смерть
Неизвестно