(Птичкина) Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1895
Дочь: Елизавета Акиндинова
Отец ребёнка: Птичкин Акиндин Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.11.1898
Дочь: Анна Акиндинова
Отец ребёнка: Птичкин Акиндин Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.07.1902
Отец ребёнка: Птичкин Акиндин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно