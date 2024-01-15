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(Птичкина) Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1895

Дочь: Елизавета Акиндинова

Отец ребёнка: Птичкин Акиндин Дмитриевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.11.1898

Дочь: Анна Акиндинова

Отец ребёнка: Птичкин Акиндин Дмитриевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Птичкин Михаил Акиндинов

Отец ребёнка: Птичкин Акиндин Дмитриевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птичкин Акиндин Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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