Федорук Валентина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1945
Дата смерти20.10.2020
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1945
Отец: Федорук Тихон Авакумович
Мать: Королюк Федора Андреевна
Рождение ребёнка
17.03.1968
Дочь: Федорук Лариса Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.02.1972
Дочь: Федорович Лилия Викторовна
Отец ребёнка: Федорович Виктор Саватьевич
Рождение ребёнка
02.04.1976
Дочь: Федорович Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Федорович Виктор Саватьевич
Смерть
20.10.2020