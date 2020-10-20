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Федорук Валентина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1945

Дата смерти

20.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1945

Отец: Федорук Тихон Авакумович

Мать: Королюк Федора Андреевна

Рождение ребёнка
17.03.1968

Дочь: Федорук Лариса Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.02.1972

Дочь: Федорович Лилия Викторовна

Отец ребёнка: Федорович Виктор Саватьевич

Рождение ребёнка
02.04.1976

Дочь: Федорович Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Федорович Виктор Саватьевич

Смерть
20.10.2020

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