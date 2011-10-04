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Федорович Виктор Саватьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1944

Дата смерти

04.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1944

Отец: Федорович Саватий Кононович

Мать: Муха Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
20.02.1972

Дочь: Федорович Лилия Викторовна

Мать ребёнка: Федорук Валентина Тихоновна

Рождение ребёнка
02.04.1976

Дочь: Федорович Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Федорук Валентина Тихоновна

Смерть
04.10.2011

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