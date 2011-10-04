Федорович Виктор Саватьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1944
Дата смерти04.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1944
Отец: Федорович Саватий Кононович
Мать: Муха Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
20.02.1972
Дочь: Федорович Лилия Викторовна
Мать ребёнка: Федорук Валентина Тихоновна
Рождение ребёнка
02.04.1976
Дочь: Федорович Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Федорук Валентина Тихоновна
Смерть
04.10.2011