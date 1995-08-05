Муха Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1912
Дата смерти05.08.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912
Отец: Муха Яков Андреевич
Мать: Галина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорович Анна Саватьевна
Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорович Владимир Саватьевич
Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорович Надежда Саватьевна
Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорович Николай Саватьевич
Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорович Федор Саватьевич
Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович
Рождение ребёнка
11.03.1944
Сын: Федорович Виктор Саватьевич
Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович
Смерть
05.08.1995