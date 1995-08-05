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Муха Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1912

Дата смерти

05.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912

Отец: Муха Яков Андреевич

Мать: Галина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорович Анна Саватьевна

Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорович Владимир Саватьевич

Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорович Надежда Саватьевна

Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорович Николай Саватьевич

Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорович Федор Саватьевич

Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович

Рождение ребёнка
11.03.1944

Сын: Федорович Виктор Саватьевич

Отец ребёнка: Федорович Саватий Кононович

Смерть
05.08.1995

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