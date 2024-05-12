Федорович Владимир Саватьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федорович Саватий Кононович
Мать: Муха Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорович Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорович Федор Владимирович
Мать ребёнка: Вашкевич Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вашкевич Надежда
Смерть
Неизвестно