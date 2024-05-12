Федорович Владимир Саватьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорович Владимир Саватьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федорович Саватий Кононович

Мать: Муха Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорович Михаил Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорович Федор Владимирович

Мать ребёнка: Вашкевич Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вашкевич Надежда

Смерть
Неизвестно

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