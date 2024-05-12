Федорович Анна Саватьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорович Анна Саватьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федорович Саватий Кононович

Мать: Муха Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Владимир Никодимович

Рождение ребёнка
12.06.1972

Сын: Дегтярёв Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Дегтярёв Владимир Никодимович

Рождение ребёнка
19.04.1976

Дочь: Дегтярёва Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Дегтярёв Владимир Никодимович

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