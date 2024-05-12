Федорович Анна Саватьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федорович Саватий Кононович
Мать: Муха Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1972
Сын: Дегтярёв Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Дегтярёв Владимир Никодимович
Рождение ребёнка
19.04.1976
Дочь: Дегтярёва Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Дегтярёв Владимир Никодимович