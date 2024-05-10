Дегтярёв Владимир Никодимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1972
Сын: Дегтярёв Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Федорович Анна Саватьевна
Рождение ребёнка
19.04.1976
Дочь: Дегтярёва Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Федорович Анна Саватьевна
Смерть
Неизвестно