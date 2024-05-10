Дегтярёв Владимир Никодимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дегтярёв Владимир Никодимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорович Анна Саватьевна

Рождение ребёнка
12.06.1972

Сын: Дегтярёв Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Федорович Анна Саватьевна

Рождение ребёнка
19.04.1976

Дочь: Дегтярёва Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Федорович Анна Саватьевна

Смерть
Неизвестно

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