Королюк Федора Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королюк Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорук Евгений Тихонович
Отец ребёнка: Федорук Тихон Авакумович
Рождение ребёнка
14.03.1945
Дочь: Федорук Валентина Тихоновна
Отец ребёнка: Федорук Тихон Авакумович
Смерть
Неизвестно