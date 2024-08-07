Королюк Федора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королюк Федора Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королюк Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорук Евгений Тихонович

Отец ребёнка: Федорук Тихон Авакумович

Рождение ребёнка
14.03.1945

Дочь: Федорук Валентина Тихоновна

Отец ребёнка: Федорук Тихон Авакумович

Смерть
Неизвестно

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