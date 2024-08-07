Федорук Тихон Авакумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорук Евгений Тихонович
Мать ребёнка: Королюк Федора Андреевна
Рождение ребёнка
14.03.1945
Дочь: Федорук Валентина Тихоновна
Мать ребёнка: Королюк Федора Андреевна
Смерть
Неизвестно