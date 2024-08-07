Федорук Тихон Авакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорук Тихон Авакумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорук Евгений Тихонович

Мать ребёнка: Королюк Федора Андреевна

Рождение ребёнка
14.03.1945

Дочь: Федорук Валентина Тихоновна

Мать ребёнка: Королюк Федора Андреевна

Смерть
Неизвестно

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