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Марья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Ларионъ Ермолаевъ

Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1761

Сын: Иванъ Ермолаевъ

Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Дмитрий Ермолаевъ

Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Николай Ермолаевъ

Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ттаьяна Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Кузнецова Пелагея Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Лукьяновъ

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