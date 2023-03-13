Марья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ларионъ Ермолаевъ
Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иванъ Ермолаевъ
Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Дмитрий Ермолаевъ
Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Николай Ермолаевъ
Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ттаьяна Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Кузнецова Пелагея Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Лукьяновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай Лукьяновъ