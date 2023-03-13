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Ларионъ Ермолаевъ

Место рождения

Пичугино, Симбирский уездъ

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Ермолай Лукьяновъ

Мать: Марья Антонова

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агафья Ермолаева

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Катерина Ермолаева

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федорова

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