Ларионъ Ермолаевъ
Место рожденияПичугино, Симбирский уездъ
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Ермолай Лукьяновъ
Мать: Марья Антонова
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агафья Ермолаева
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Катерина Ермолаева
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федорова