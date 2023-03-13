Ермолай Лукьяновъ
Место рожденияПичугино, Симбирский уездъ
Дата рождения1736
Дата смерти1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ларионъ Ермолаевъ
Мать ребёнка: Марья Антонова
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иванъ Ермолаевъ
Мать ребёнка: Марья Антонова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Дмитрий Ермолаевъ
Мать ребёнка: Марья Антонова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Николай Ермолаевъ
Мать ребёнка: Марья Антонова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ттаьяна Ермолаева
Мать ребёнка: Марья Антонова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Кузнецова Пелагея Ермолаева
Мать ребёнка: Марья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Антонова
Смерть
1784
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан