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Ермолай Лукьяновъ

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Место рождения

Пичугино, Симбирский уездъ

Дата рождения

1736

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ларионъ Ермолаевъ

Мать ребёнка: Марья Антонова

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1761

Сын: Иванъ Ермолаевъ

Мать ребёнка: Марья Антонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Дмитрий Ермолаевъ

Мать ребёнка: Марья Антонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Николай Ермолаевъ

Мать ребёнка: Марья Антонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ттаьяна Ермолаева

Мать ребёнка: Марья Антонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Кузнецова Пелагея Ермолаева

Мать ребёнка: Марья Антонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Антонова

Смерть
1784
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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