Шевченко Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Акулина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1966 и 1975

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1906

Сын: Шевченко Семён Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Шевченко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.02.1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.05.1914

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Шевченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович

Романова Балка, Миколаївська область
Смерть
Между 1966 и 1975
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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