Шевченко Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1966 и 1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1906
Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.09.1907
Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович
Рождение ребёнка
18.05.1914
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович
Рождение ребёнка
16.06.1916
Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шевченко Иван Федорович
Смерть
Между 1966 и 1975
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область