Шевченко Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения29.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1884
Рождение ребёнка
01.09.1906
Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна
Рождение ребёнка
22.09.1907
Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна
Рождение ребёнка
27.02.1912
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна
Рождение ребёнка
18.05.1914
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1916
Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна
Смерть
Неизвестно