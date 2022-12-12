Шевченко Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Иван Федорович

Шевченко Иван Федорович

avatar

Место рождения

Романова Балка, Миколаївська область

Дата рождения

29.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1884

Отец: Шевченко Фёдор Феодосиевич

Мать: Шевченко Мелания Дорофеевна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.09.1906

Сын: Шевченко Семён Иванович

Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Шевченко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.02.1912

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.05.1914

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Шевченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шевченко Акулина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close