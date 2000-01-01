Курочкин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Курочкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Курочкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Курочкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Поликарповна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Толмань 1900