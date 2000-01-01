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Курочкин Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Курочкин Александр Иванович

Мать: Курочкина Фекла Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Курочкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Курочкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Курочкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Поликарповна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Толмань 1900
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