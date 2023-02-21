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Курочкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Курочкин Иван Александрович

Мать: Курочкина Ольга Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Курочкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Курочкин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Курочкин Валентин Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Петровское Урж. у. с 1908
Смерть
1909
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