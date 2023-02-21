Курочкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Курочкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Курочкин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Курочкин Валентин Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Петровское Урж. у. с 1908
Смерть
1909