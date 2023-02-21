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Курочкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Курочкин Иван Никонович

Мать: Курочкина н

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Курочкин Иван Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Курочкин Петр Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь с. Цепочкино 1854-1867
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