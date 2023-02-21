Курочкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Курочкин Иван Никонович
Мать: Курочкина н
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Курочкин Иван Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Курочкин Петр Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь с. Цепочкино 1854-1867