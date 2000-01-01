Курочкина н — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина н

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Курочкин Виссарион Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Никонович

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Никонович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Курочкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Никонович

Работа или профессия
Неизвестно
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