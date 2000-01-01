Курочкина н
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Курочкин Виссарион Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Никонович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Никонович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Курочкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Никонович
Работа или профессия
Неизвестно