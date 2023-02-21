Курочкина Фекла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Фекла Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Курочкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Курочкин Петр Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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