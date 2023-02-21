Курочкина Фекла Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Курочкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Курочкин Петр Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно