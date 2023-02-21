Курочкин Иван Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Курочкин Виссарион Иванович
Мать ребёнка: Курочкина н
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина н
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Курочкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Курочкина н
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Цепочкино 1805
Смерть
1841