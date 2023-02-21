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Курочкин Иван Никонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Курочкин Никон Алексеевич

Мать: Курочкина Евдокия Саввична

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Курочкин Виссарион Иванович

Мать ребёнка: Курочкина н

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина н

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Курочкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Курочкина н

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Цепочкино 1805
Смерть
1841
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