Курочкина (Петропавловская) Ольга Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Курочкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Курочкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Курочкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Александрович
Работа или профессия
Неизвестно