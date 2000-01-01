Курочкина (Петропавловская) Ольга Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Петропавловская) Ольга Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Курочкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Курочкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Курочкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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