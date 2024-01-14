Дубровина (Назарова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Назарова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Сергей

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
23.08.1881

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Дубровин Андрей Яковлевич

с. Погребищи
Рождение ребёнка
27.10.1882

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Дубровин Андрей Яковлевич

с. Погребищи
Рождение ребёнка
03.10.1885

Сын: Дубровин Алексей

Отец ребёнка: Дубровин Андрей Яковлевич

с. Погребищи
Рождение ребёнка
15.07.1887

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Дубровин Андрей Яковлевич

с. Погребищи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Сергей?

Отец ребёнка: Дубровин Андрей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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