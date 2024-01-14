Дубровина (Назарова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1881
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Дубровин Андрей Яковлевич
с. Погребищи
Рождение ребёнка
27.10.1882
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Дубровин Андрей Яковлевич
с. Погребищи
Рождение ребёнка
03.10.1885
Сын: Дубровин Алексей
Отец ребёнка: Дубровин Андрей Яковлевич
с. Погребищи
Рождение ребёнка
15.07.1887
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Дубровин Андрей Яковлевич
с. Погребищи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровин Сергей?
Отец ребёнка: Дубровин Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно