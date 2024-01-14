Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Назаров Александр

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Назаров Николай

Отец ребёнка: Сергей

с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Дубровина Ирина

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей?

Отец ребёнка: Сергей

Смерть
Неизвестно
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