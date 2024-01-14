Дубровин Андрей Яковлевич
Место рожденияс. Погребищи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1881
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Дубровина Ирина
с. Погребищи
Рождение ребёнка
27.10.1882
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Дубровина Ирина
с. Погребищи
Рождение ребёнка
03.10.1885
Сын: Дубровин Алексей
Мать ребёнка: Дубровина Ирина
с. Погребищи
Рождение ребёнка
15.07.1887
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Дубровина Ирина
с. Погребищи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровин Сергей?
Мать ребёнка: Дубровина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубровина Ирина
Смерть
Неизвестно