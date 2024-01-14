Дубровин Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровин Андрей Яковлевич

Место рождения

с. Погребищи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Погребищи
Рождение ребёнка
23.08.1881

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Дубровина Ирина

с. Погребищи
Рождение ребёнка
27.10.1882

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Дубровина Ирина

с. Погребищи
Рождение ребёнка
03.10.1885

Сын: Дубровин Алексей

Мать ребёнка: Дубровина Ирина

с. Погребищи
Рождение ребёнка
15.07.1887

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Дубровина Ирина

с. Погребищи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Сергей?

Мать ребёнка: Дубровина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Ирина

Смерть
Неизвестно
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