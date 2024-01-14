Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Назар
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Назаров Александр
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Назаров Николай
Мать ребёнка: Наталья
с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Дубровина Ирина
Мать ребёнка: Наталья
Смерть
Неизвестно