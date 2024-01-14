Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Назар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Назаров Александр

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Назаров Николай

Мать ребёнка: Наталья

с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Дубровина Ирина

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей?

Мать ребёнка: Наталья

Смерть
Неизвестно
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