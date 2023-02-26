Ерошкова Анна Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошкова Анна Ананьева

Ерошкова Анна Ананьева

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: Ананий

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Ерошков Алексей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1905

Дочь: (Ерошкова) Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Ерошков Алексей Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Ерошков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Ерошков Алексей Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1911

Дочь: (Ерошкова) Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Ерошков Алексей Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Ерошков Павел Алексеев

Отец ребёнка: Ерошков Алексей Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ерошков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Ерошков Алексей Фёдоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.