Ерошкова Анна Ананьева
Место рождения
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1905
Дочь: (Ерошкова) Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Ерошков Алексей Фёдоров
Рождение ребёнка
18.03.1908
Отец ребёнка: Ерошков Алексей Фёдоров
Рождение ребёнка
07.02.1911
Дочь: (Ерошкова) Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Ерошков Алексей Фёдоров
Рождение ребёнка
02.06.1913
Отец ребёнка: Ерошков Алексей Фёдоров
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Ерошков Алексей Фёдоров
Смерть
Неизвестно