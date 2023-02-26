Ерошков Федор Алексеевич
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, дер. Тюльки
Дата рождения1920
Дата смерти22.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Ерошков Алексей Фёдоров
Мать: Ерошкова Анна Ананьева
Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, дер. Тюльки
Смерть
22.12.1942
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1942
ст. лейтенант
Похороны
Неизвестно
Краснодарский край, Туапсинский р-н, х. Афанасьевский Постик