Ерошков Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошков Федор Алексеевич

Ерошков Федор Алексеевич

avatar

Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, дер. Тюльки

Дата рождения

1920

Дата смерти

22.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

До 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Ерошков Алексей Фёдоров

Мать: Ерошкова Анна Ананьева

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, дер. Тюльки
Смерть
22.12.1942
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1942
ст. лейтенант
Похороны
Неизвестно
Краснодарский край, Туапсинский р-н, х. Афанасьевский Постик
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close