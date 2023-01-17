Ерошков Алексей Фёдоров
Место рождения
Дата рождения16.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1871
Отец: Фёдор Яковлев
Мать: Дария Ильина
Бракосочетание
24.01.1903
Жена: Ерошкова Анна Ананьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1905
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Ерошкова Анна Ананьева
Рождение ребёнка
18.03.1908
Мать ребёнка: Ерошкова Анна Ананьева
Рождение ребёнка
07.02.1911
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Ерошкова Анна Ананьева
Рождение ребёнка
02.06.1913
Мать ребёнка: Ерошкова Анна Ананьева
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Ерошкова Анна Ананьева
Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, дер. Тюльки
Смерть
Неизвестно