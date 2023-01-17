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Ерошков Алексей Фёдоров

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1871

Отец: Фёдор Яковлев

Мать: Дария Ильина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Ерошкова Анна Ананьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1905

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Ерошкова Анна Ананьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Ерошков Василий Алексеев

Мать ребёнка: Ерошкова Анна Ананьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1911

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Ерошкова Анна Ананьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Ерошков Павел Алексеев

Мать ребёнка: Ерошкова Анна Ананьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ерошков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Ерошкова Анна Ананьева

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, дер. Тюльки
Смерть
Неизвестно
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