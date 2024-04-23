Фрейнд Мартын Карлович
Место рождения
Дата рождения08.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1904
Ernestinendorf
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Финк Лидия
Рождение ребёнка
29.04.1923
Мать ребёнка: Финк Лидия
Алма-Атинская обл., Знаменский (Каскеленский р-н)
Рождение ребёнка
04.04.1925
Мать ребёнка: Финк Лидия
Рождение ребёнка
19.04.1929
Сын: Фрейнд Эммануель Мартынович
Мать ребёнка: Финк Лидия
Рождение ребёнка
14.04.1937
Сын: Freund (Фрейнд) Philipp (Филипп Мартынович)
Мать ребёнка: Финк Лидия
Рождение ребёнка
10.10.1942
Дочь: Werwei (Freund) Мария Мартыновна
Мать ребёнка: Финк Лидия
Смерть
Неизвестно