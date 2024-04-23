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Фрейнд Мартын Карлович

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Место рождения

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1904

Отец: Фрейнд (Freund) Карл (Johannes Karl Heinrich) Генрихович

Мать: Rau Katharina Margareta

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Ernestinendorf
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финк Лидия

Рождение ребёнка
29.04.1923

Сын: Фрейнд Карл Мартынович

Мать ребёнка: Финк Лидия

Алма-Атинская обл., Знаменский (Каскеленский р-н)
Рождение ребёнка
04.04.1925

Сын: Фрейнд Мартын Мартынович

Мать ребёнка: Финк Лидия

Рождение ребёнка
19.04.1929

Сын: Фрейнд Эммануель Мартынович

Мать ребёнка: Финк Лидия

Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Freund (Фрейнд) Philipp (Филипп Мартынович)

Мать ребёнка: Финк Лидия

Рождение ребёнка
10.10.1942

Дочь: Werwei (Freund) Мария Мартыновна

Мать ребёнка: Финк Лидия

Смерть
Неизвестно

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