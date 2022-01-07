Werwei (Freund) Мария Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1942
Дата смерти07.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1942
Отец: Фрейнд Мартын Карлович
Мать: Финк Лидия
Рождение ребёнка
09.11.1969
Сын: Werwei Eduard
Отец ребёнка: Werwei Viktor
Рождение ребёнка
09.02.1976
Дочь: Werwei Lidia
Отец ребёнка: Werwei Viktor
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Werwei Viktor
Смерть
07.01.2022