Werwei (Freund) Мария Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Werwei (Freund) Мария Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1942

Дата смерти

07.01.2022

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

1969 г.р.
1976 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1942

Отец: Фрейнд Мартын Карлович

Мать: Финк Лидия

Рождение ребёнка
09.11.1969

Сын: Werwei Eduard

Отец ребёнка: Werwei Viktor

Рождение ребёнка
09.02.1976

Дочь: Werwei Lidia

Отец ребёнка: Werwei Viktor

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Werwei Viktor

Смерть
07.01.2022
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