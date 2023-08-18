Финк Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1923
Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Карлович
Рождение ребёнка
04.04.1925
Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Карлович
Рождение ребёнка
19.04.1929
Сын: Фрейнд Эммануель Мартынович
Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Карлович
Рождение ребёнка
14.04.1937
Сын: Freund Philipp
Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Карлович
Бракосочетание
Неизвестно