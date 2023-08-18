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Финк Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1903

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1923

Сын: Фрейнд Карл Мартынович

Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Карлович

Рождение ребёнка
04.04.1925

Сын: Фрейнд Мартын Мартынович

Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Карлович

Рождение ребёнка
19.04.1929

Сын: Фрейнд Эммануель Мартынович

Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Карлович

Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Freund Philipp

Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Карлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд Мартын Карлович