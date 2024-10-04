Коряк Михаил Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Коряк Сидор Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1890
Феодосий Николаевич Баланда Григорий Федорович Богомол Петр Федорович Литвин Федор Ефремович Коряк
Рождение ребёнка
14.09.1892
Мать ребёнка: Коряк (Руденко) Домникия Калинникова
Исаак Ефремович Коряк Матрена Федоровна жена Мирона Лейко
Бракосочетание
17.10.1893
Григорий Федорович Богомол Трофим Петрович Близнюк Федор Леонтьевич Баштанник Иван Парфентьевич Приходько
Рождение ребёнка
26.10.1893
Дочь: (Коряк) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Коряк (Шиян) Матрена Демьяновна
Емельян Власович Белый Евдокия Сидоровна Коряк девица
Рождение ребёнка
01.07.1896
Дочь: Коряк Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Коряк (Шиян) Матрена Демьяновна
ИСААК ЕФРЕМОВИЧ КОРЯК АННА МИХАЙЛОВНА ПЕЛИПЕНКО
Смерть
Неизвестно