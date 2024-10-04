Коряк Михаил Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряк Михаил Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Коряк Сидор Абрамович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1890

Жена: Коряк (Руденко) Домникия Калинникова

Губиниха, Дніпропетровська область
Феодосий Николаевич Баланда Григорий Федорович Богомол Петр Федорович Литвин Федор Ефремович Коряк
Рождение ребёнка
14.09.1892

Сын: Коряк Никита Михайлович

Мать ребёнка: Коряк (Руденко) Домникия Калинникова

Губиниха, Дніпропетровська область
Исаак Ефремович Коряк Матрена Федоровна жена Мирона Лейко
Бракосочетание
17.10.1893

Жена: Коряк (Шиян) Матрена Демьяновна

Губиниха, Дніпропетровська область
Григорий Федорович Богомол Трофим Петрович Близнюк Федор Леонтьевич Баштанник Иван Парфентьевич Приходько
Рождение ребёнка
26.10.1893

Дочь: (Коряк) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Коряк (Шиян) Матрена Демьяновна

Губиниха, Дніпропетровська область
Емельян Власович Белый Евдокия Сидоровна Коряк девица
Рождение ребёнка
01.07.1896

Дочь: Коряк Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: Коряк (Шиян) Матрена Демьяновна

ИСААК ЕФРЕМОВИЧ КОРЯК АННА МИХАЙЛОВНА ПЕЛИПЕНКО
Смерть
Неизвестно

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