Коряк (Шиян) Матрена Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряк (Шиян) Матрена Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1893

Муж: Коряк Михаил Сидорович

Губиниха, Дніпропетровська область
Григорий Федорович Богомол Трофим Петрович Близнюк Федор Леонтьевич Баштанник Иван Парфентьевич Приходько
Рождение ребёнка
26.10.1893

Дочь: (Коряк) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Коряк Михаил Сидорович

Губиниха, Дніпропетровська область
Емельян Власович Белый Евдокия Сидоровна Коряк девица
Рождение ребёнка
01.07.1896

Дочь: Коряк Ефимия Михайловна

Отец ребёнка: Коряк Михаил Сидорович

ИСААК ЕФРЕМОВИЧ КОРЯК АННА МИХАЙЛОВНА ПЕЛИПЕНКО
Смерть
Неизвестно

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