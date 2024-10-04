Коряк (Шиян) Матрена Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1893
Григорий Федорович Богомол Трофим Петрович Близнюк Федор Леонтьевич Баштанник Иван Парфентьевич Приходько
Рождение ребёнка
26.10.1893
Дочь: (Коряк) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Коряк Михаил Сидорович
Емельян Власович Белый Евдокия Сидоровна Коряк девица
Рождение ребёнка
01.07.1896
Дочь: Коряк Ефимия Михайловна
Отец ребёнка: Коряк Михаил Сидорович
ИСААК ЕФРЕМОВИЧ КОРЯК АННА МИХАЙЛОВНА ПЕЛИПЕНКО
Смерть
Неизвестно