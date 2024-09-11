Коряк (Руденко) Домникия Калинникова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти03.01.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1890
Феодосий Николаевич Баланда Григорий Федорович Богомол Петр Федорович Литвин Федор Ефремович Коряк
Рождение ребёнка
14.09.1892
Отец ребёнка: Коряк Михаил Сидорович
Исаак Ефремович Коряк Матрена Федоровна жена Мирона Лейко
Смерть
03.01.1893
от чахотки