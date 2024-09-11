Коряк (Руденко) Домникия Калинникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряк (Руденко) Домникия Калинникова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

03.01.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1890

Муж: Коряк Михаил Сидорович

Губиниха, Дніпропетровська область
Феодосий Николаевич Баланда Григорий Федорович Богомол Петр Федорович Литвин Федор Ефремович Коряк
Рождение ребёнка
14.09.1892

Сын: Коряк Никита Михайлович

Отец ребёнка: Коряк Михаил Сидорович

Губиниха, Дніпропетровська область
Исаак Ефремович Коряк Матрена Федоровна жена Мирона Лейко
Смерть
03.01.1893
Губиниха, Дніпропетровська область
от чахотки

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