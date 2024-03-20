Вилкова (Цыбулина) Ольга Алексеевна
Место рожденияПервомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения01.01.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1968
Отец: Берданов Василий
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
27.06.1986
Дочь: Никитина Алина Владимировна
Отец ребёнка: Вилков Владимир
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
29.05.1990
Сын: Вилков Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Вилков Владимир
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вилков Владимир
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.