Вилкова (Цыбулина) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова (Цыбулина) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

01.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1968

Отец: Берданов Василий

Мать: Берданова Любовь Ивановна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
27.06.1986

Дочь: Никитина Алина Владимировна

Отец ребёнка: Вилков Владимир

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
29.05.1990

Сын: Вилков Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Вилков Владимир

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Владимир

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
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