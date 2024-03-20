Никитина (Вилкова) Алина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Вилкова) Алина Владимировна

Никитина (Вилкова) Алина Владимировна

avatar

Место рождения

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

27.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1986

Отец: Вилков Владимир

Мать: Вилкова Ольга Алексеевна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Никитин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Никитин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close