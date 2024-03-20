Никитина (Вилкова) Алина Владимировна
Место рожденияПервомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения27.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1986
Отец: Вилков Владимир
Мать: Вилкова Ольга Алексеевна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Никитин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Никитин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Александр