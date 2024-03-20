Вилков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1986

Дочь: Никитина Алина Владимировна

Мать ребёнка: Вилкова Ольга Алексеевна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
29.05.1990

Сын: Вилков Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Вилкова Ольга Алексеевна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилкова Ольга Алексеевна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
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