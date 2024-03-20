Вилков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.06.1986
Дочь: Никитина Алина Владимировна
Мать ребёнка: Вилкова Ольга Алексеевна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
29.05.1990
Сын: Вилков Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Вилкова Ольга Алексеевна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вилкова Ольга Алексеевна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.