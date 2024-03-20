Берданова (Рубанова) Любовь Ивановна
Место рожденияПервомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения11.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1949
Отец: Рубанов Иван Акимович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
01.01.1968
Дочь: Вилкова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Берданов Василий
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берданов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Берданов Василий
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Берданов Василий