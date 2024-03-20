Берданова (Рубанова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берданова (Рубанова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

11.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1949

Отец: Рубанов Иван Акимович

Мать: Рубанова Анна Афанасьевна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
01.01.1968

Дочь: Вилкова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Берданов Василий

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берданов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Берданов Василий

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берданов Василий

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