Берданов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти20.04.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1968
Дочь: Вилкова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Берданова Любовь Ивановна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берданов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Берданова Любовь Ивановна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.2019
Первомайское