Берданов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берданов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

20.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1968

Дочь: Вилкова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Берданова Любовь Ивановна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берданов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Берданова Любовь Ивановна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берданова Любовь Ивановна

Смерть
20.04.2019
Первомайское
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