Калбесин (Петров) Максим Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Бракосочетание
31.10.1820
поручители: Економическия кресьяня Гаврила Алексеевъ, Александръ Козминъ, Гаврила Дыбинъ | Казанская церковь
Военная служба
Вычислено 1820
рекрут
Рождение ребёнка
09.03.1821
Сын: Калбесин (петров) Ефрем Максимов
Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Марина Ефимова
Смерть
Неизвестно