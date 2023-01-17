Калбесин (Петров) Максим Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесин (Петров) Максим Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Мать: Калбесина (петрова) Марфа

Бракосочетание
31.10.1820

Жена: Калбесина (петрова) Марина Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економическия кресьяня Гаврила Алексеевъ, Александръ Козминъ, Гаврила Дыбинъ | Казанская церковь
Военная служба
Вычислено 1820
рекрут
Рождение ребёнка
09.03.1821

Сын: Калбесин (петров) Ефрем Максимов

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Марина Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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