Калбесина (Петрова) Марина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.10.1820
поручители: Економическия кресьяня Гаврила Алексеевъ, Александръ Козминъ, Гаврила Дыбинъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
09.03.1821
Сын: Калбесин (петров) Ефрем Максимов
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Максим Михайлов
Смерть
Неизвестно