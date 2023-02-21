Калбесина (Петрова) Марина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесина (Петрова) Марина Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1820

Муж: Калбесин (петров) Максим Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економическия кресьяня Гаврила Алексеевъ, Александръ Козминъ, Гаврила Дыбинъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
09.03.1821

Сын: Калбесин (петров) Ефрем Максимов

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Максим Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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