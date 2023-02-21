Калбесина (Петрова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Горбунова Марья Михайлова
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Калбесин (петров) Максим Михайлов
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Калбесин (петров) Василий Михайлов
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Калбесин (петров) Иван Михайлов
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
06.05.1817
Сын: Калбесин (петров) Иван Михайлов
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Михаил Алексеев
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно