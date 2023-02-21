Калбесина (Петрова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесина (Петрова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Горбунова Марья Михайлова

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Калбесин (петров) Максим Михайлов

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Калбесин (петров) Василий Михайлов

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
06.05.1817

Сын: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Смерть
Неизвестно